7 февраля в Туле за порядком следит Евгений Пятисотков Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня 7 февраля, в городе за порядком следит начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Пятисоцков Евгений Иванович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только со стационарного городского телефона).