«Тулица» обыграла челябинских соперниц всухую Фото: материалы пресс-служб

6 февраля в спортивном комплексе «Новое поколение» в Туле в матче 22 тура женской волейбольной Суперлиги команда «Тулица» встретилась с «Динамо-Метар» из Челябинска. Тульские волейболистки одержали победу со счётом 3:0.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков, пожелав девушкам удачи в предстоящих матчах.

Следующая игра пройдет 13 февраля. Тогда «Тулица»встретится с «Енисеем» из Красноярска.