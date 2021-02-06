В Тульской области ожидается аномально холодная погода
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода. Как сообщает региональный гидрометцентр, в области столбик термометра опустится на 7-12 градусов ниже нормы.
Так, завтра, 7 февраля, по прогнозам синоптиков ожидается до -20°С, а в понедельник-вторник будет до -23°С ночью.
Спасатели предупреждают жителей Тулы и области: во избежание пожара при использовании отопительных печей и электрообогревателей, запрещается:
- обогревать помещение самодельными приборами;
- сушить одежду и другие сгораемые предметы над электрообогревателями;
- оставлять приборы включенными в сеть;
- допускать эксплуатацию проводки с поврежденной изоляцией.
В случае возникновения ЧС и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону - «01» или с мобильного - «112» и «101».