В Тульской области ожидается аномально холодная погода Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода. Как сообщает региональный гидрометцентр, в области столбик термометра опустится на 7-12 градусов ниже нормы.

Так, завтра, 7 февраля, по прогнозам синоптиков ожидается до -20°С, а в понедельник-вторник будет до -23°С ночью.

Спасатели предупреждают жителей Тулы и области: во избежание пожара при использовании отопительных печей и электрообогревателей, запрещается:

- обогревать помещение самодельными приборами;

- сушить одежду и другие сгораемые предметы над электрообогревателями;

- оставлять приборы включенными в сеть;

- допускать эксплуатацию проводки с поврежденной изоляцией.

В случае возникновения ЧС и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону - «01» или с мобильного - «112» и «101».