В Туле у автолюбителей проверят детские кресла в машинах Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 6 и 7 февраля полиция будет проверять у автолюбителей наличие детских кресел в машинах, правильность их установки и применение ремней безопасности.

Полиция напоминает гражданам, что дети до 7 лет должны перевозиться в детских креслах или специальных удерживающих системах. Запрещено также перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла. Дети от 7 лет могут быть пристегнуты ремнем безопасности, если их рост превышает 150 сантиметров и вес не позволяет посадить ребенка в детское кресло.

Штраф за подобные нарушения - до 3 000 рублей. Однако, Госавтоинспекция напоминает: порой в аварии речь идет о жизни и здоровье детей. Заботьтесь о безопасности ваших юных пассажиров!