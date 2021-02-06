Тульские приставы помирили брата и сестру Фото: материалы пресс-служб

Тульские приставы помирили брата и сестру. Ранее двоих близких родственников суд обязал переоборудовать жилой дом, а именно: установить межкомнатную перегородку, осуществить прокладку трубной системы отопления и т.д.

Требования суда были исполнены, но брат и сестра остались недовольны тем, как была сделана перегородка и проложены трубы и высказывали друг другу взаимные претензии. Судебные приставы проверили выполненные работы и установили, что родственники сомневаются в их качестве только из-за личной неприязни.

Пристав побеседовал с братом и сестрой и помог им помириться. Родственники заключили соглашение о перемирии.