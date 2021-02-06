Кто смотрит за порядком в Туле 6 февраля Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 6 февраля, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Колычев Максим Николаевич.

В случае непредвиденной чрезвычайной ситуации туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только со стационарного телефона).