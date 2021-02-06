За коронавирусные нарушения в Тульской области закрыли 2 магазина и продуктовый ларек Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю с 29 января по 5 февраля тульский Роспотребнадзор проверил 11 пунктов общественного питания и 24 магазина.

По итогам инспекции за неоднократное несоблюдение правил санитарной безопасности во время коронавирусной пандемии закрыли два магазина - один в Павловске, другой в Ефремове. Материалы дел переданы в суд. Также временно запрещена деятельность одного продуктового ларька в Туле.

Кроме этого, коронавирусные нарушения обнаружены и на предприятии пищевой промышленности ООО «Новогуровский молочный завод» в Алексине. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.