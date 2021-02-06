ВОЗ: распространение коронавируса в мире замедлилось Фото: Алексей ФОКИН

Распространение коронавируса в мире замедляется, считает Всемирная организация здравоохранения. По словам экспертов ВОЗ, сокращается количество ежедневно регистрируемых случаев заражения. Это обусловлено теми мерами, которые предпринимают страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи.

Во многом темпы распространения заболевания замедлила и всемирная вакцинация. Тем не менее, ограничения должны сниматься постепенно.

В России почти на треть сократилось количество пациентов с коронавирусом, за которыми наблюдают врачи. Однако нельзя расслабляться и пренебрегать мерами профилактики COVID-19, подчеркивают специалисты ВОЗ.