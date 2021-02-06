В Тульской области установили 53 места ДТП Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области региональная Госавтоинспекция установила 53 места ДТП. 27 из них находятся в самой Туле:

- пересечение Щекинского шоссе и ул. Шоссейная;

- пересечение проспекта Ленина и ул. Скуратовская;

- пересечение проспекта Ленина и ул. Жаворонкова;

- пересечение проспекта Ленина и ул. Льва Толстого;

- проспект Ленина, д. 53 и д. 55;

- пересечение проспекта Ленина и ул. Пушкинская;

- пересечение проспекта Ленина и ул. Советская;

- пересечение улиц Советская и Староникитская;

- пересечение улиц Советская и Мосина;

- пересечение улиц Мосина и Лейтезена;

- пересечение улиц Оборонная и Тимирязева;

- пересечение улиц Оборонная и Л. Толстова;

- пересечение улиц Оборонная и Староникитская;

- пересечение улиц Оборонная и Некрасова;

- пересечение улиц Октябрьская и М. Горького;

- пересечение улиц Демидовская плотина и Осташева;

- пересечение улиц Пролетарская и Чапаева;

- пересечение улиц Кирова и Ложевая;

- пересечение улиц Кирова и Каракозова;

- пересечение улиц Болдина и 1-я Трубная;

- пересечение улиц Болдина и Орловская;

- пересечение улиц Болдина и 3. Космодемьянской;

- пересечение улиц Панфиловцев и Нестерова;

- восточный обход дома по ул. А. Шипунова д.5, д.7;

- Новомосковское шоссе, д.8, д.9;

- Павшинский мост, д.1, д.4;

- ул. Металлургов, д.92, д.94.

Напомним, что местом концентрации ДТП считается участок дороги, не превышающий 200 м, или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более аварии одного вида или 5 и более аварий, в которых погибли люди или получили травмы.