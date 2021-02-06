В Тульской области установили 53 места ДТП
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области региональная Госавтоинспекция установила 53 места ДТП. 27 из них находятся в самой Туле:
- пересечение Щекинского шоссе и ул. Шоссейная;
- пересечение проспекта Ленина и ул. Скуратовская;
- пересечение проспекта Ленина и ул. Жаворонкова;
- пересечение проспекта Ленина и ул. Льва Толстого;
- проспект Ленина, д. 53 и д. 55;
- пересечение проспекта Ленина и ул. Пушкинская;
- пересечение проспекта Ленина и ул. Советская;
- пересечение улиц Советская и Староникитская;
- пересечение улиц Советская и Мосина;
- пересечение улиц Мосина и Лейтезена;
- пересечение улиц Оборонная и Тимирязева;
- пересечение улиц Оборонная и Л. Толстова;
- пересечение улиц Оборонная и Староникитская;
- пересечение улиц Оборонная и Некрасова;
- пересечение улиц Октябрьская и М. Горького;
- пересечение улиц Демидовская плотина и Осташева;
- пересечение улиц Пролетарская и Чапаева;
- пересечение улиц Кирова и Ложевая;
- пересечение улиц Кирова и Каракозова;
- пересечение улиц Болдина и 1-я Трубная;
- пересечение улиц Болдина и Орловская;
- пересечение улиц Болдина и 3. Космодемьянской;
- пересечение улиц Панфиловцев и Нестерова;
- восточный обход дома по ул. А. Шипунова д.5, д.7;
- Новомосковское шоссе, д.8, д.9;
- Павшинский мост, д.1, д.4;
- ул. Металлургов, д.92, д.94.
Напомним, что местом концентрации ДТП считается участок дороги, не превышающий 200 м, или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более аварии одного вида или 5 и более аварий, в которых погибли люди или получили травмы.