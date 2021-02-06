В Туле отремонтируют городской шахматный клуб Фото: материалы пресс-служб

В Туле отремонтируют городской шахматный клуб на улице Вересаева. Деньги на его ремонт выделит инвестор.

Этот клуб 35 лет назад открыл в оружейной столице 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. С 2000 года в здании проводились Всероссийские соревнования, этапы Кубка России, первенства Центрального федерального округа, региональные и муниципальные соревнования по шахматам и шашкам. Клуб воспитал несколько международных гроссмейстеров, чемпиона России по русским шашкам и чемпиона мира по международным шашкам.

Сейчас в здании клуба располагается спортивная школа олимпийского резерва «Юность» На отделении шахмат работает 7 тренеров и занимаются 210 спортсменов, а на отделении шашек – 3 тренера и 33 спортсмена.