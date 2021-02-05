В Туле начинается отбор в Школу Олега Табакова Фото: материалы пресс-служб

В Туле пройдет отбор подростков в Школу Олега Табакова. Прослушивание проведет художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Народный артист России Владимир Машков. Они состоятся 6 и 7 февраля.

Заявки на прослушивание подали 82 абитуриента из 25 регионов России. Для них ребята готовят стихи наизусть, отрывок из прозы, басню, песню и пластический этюд или танец.

Отборочные прослушивания на специальность «Актерское искусство» с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино» среди учеников 9 и 10 классов проводятся в Тульской области с 2019 года. Сама Школа Олега Табакова с 2020 года является единственным учебным заведением в России, в котором экспериментально программа высшего образования совмещается со средним общим образованием.