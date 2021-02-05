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Тульская фигуристка дебютировала на юниорском первенстве России

В конце прошлого года спортсменка также впервые выступила на национальном Чемпионате
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская фигуристка дебютировала на юниорском первенстве России

Тульская фигуристка дебютировала на юниорском первенстве России

Фото: соцсети

Воспитанница тульской школы фигурного катания Валерия Костина выступила на юниорском первенстве России. Соревнования собрали около сотни участников из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татрстан, Оренбуржской, Самарской, Нижегородской областей.

В одиночном катании среди девушек Костина заняла последнее, 18 место, набрав 147,56 балла. Но это очень важное достижение для тульской федерации фигуристов, поскольку Валерия - первая наша спортсменка в современной истории этого вида спорта, выступавшая на национальном уровне.