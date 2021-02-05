В Тульской области более 26 тысяч человек сделали прививку от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области более 26 тысяч жителей сделали прививку от коронавируса. Такие данные сообщает региональный минздрав.

Вакцинацию проводят также и на предприятиях, в населенных пунктах. Кроме того, открылся пункт вакцинации в торговом центре «Гостиный двор».

Записаться на прививку вы можете по-разному: через портал и мобильное приложение Госуслуг, по телефону медицинского учреждения или на предприятиях.

В общей сложности в регионе работают 46 пунктов вакцинации.