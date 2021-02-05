Вечером 5 февраля водителей в Ленинском районе проверят на трезвость Фото: Алексей ФОКИН

5 февраля с 21 до 23 часов водителей Ленинского района Тулы проверят на трезвость. Рейд пройдет в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Оно организовано с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция города Тулы в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит не только штраф в размере от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы и права занимать определенные должности.

Кроме того, граждане сами могут сообщить о факте управления транспортным средством в нетрезвом виде, если такой заметят:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54