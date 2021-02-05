Житель Тульской области убил своего брата: они поссорились «за бутылкой» Фото: Алексей ФОКИН

Осенью 2020 года, выпивая во одной из квартир города Донского, два брата повздорили. Между братьями произошла ссора и драка, в ходе которой один из братьев ударил другого ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Свою вину «братоубийца» признал частично: заявил, что намерения убивать брата не имел. Приговором Донского городского суда ему назначено 10 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.