Житель Тульской области вскрыл замок, чтобы переночевать в чужой квартире Фото: Архив "КП"

В ноябре 2020 года житель Тульской области вскрыл чужую квартиру в поселке Ханино Суворовского района, чтобы в ней переночевать: воспользовавшись металлической трубой, он сломал навесной замок, запирающий дверь, и проник внутрь квартиры. Хозяйка квартиры разрешения на это, естественно, не давала.

Таким образом, подсудимый нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища.

Сейчас взломщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Это дело рассмотрят 16 февраля на открытом судебном заседании в Суворове.

Мужчине «светит» штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.