«Диалог культур»: в домике для обмена книгами в Комсомольском парке Тулы обнаружили алкогольные стопки

Фото: сообщество в социальной сети "Подслушано в Туле"

5 февраля в социальной сети появились забавные фотографии: в специальном маленьком домике, установленном, чтобы горожане обменивались литературой, обнаружили пять стопок для алкоголя.

Пользователи стали придумывать остроумные комментарии. Некоторые в шутку предположили, что там бы лучше смотрелся граненый стакан, бутылка и закуска.

Кто и зачем оставил в книжном домике рюмки — неизвестно. Однако такая находка немало привлекла внимание туляков.