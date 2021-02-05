Виадук в тульском дальнем Криволучье в ближайшие годы не построят Фото: соцсети

Предыстория: еще в 2018 году по многочисленным просьбам туляков на уровне города было принято решение о строительстве нового путепровода от стадиона «Металлург» до «Тулачермета», который был призван разгрузить существующий ныне переезд железнодорожных путей в районе ул. Доватора. Действительно, постоянные пробки на последнем — притча во языцех всех жителей Нижнего Криволучья и тех, кто работает на «Тулачермете» и его «дочерках». Правда, для строительства виадука от улицы Кутузова до Театрального переулка и далее до ул. Столетова пришлось бы снести половину старого гаражного кооператива в районе трамвайного кольца. Начали разыскивать их владельцев...

Но теперь проект заморожен. Возможно на весьма долгий срок, а, возможно, и навсегда. Дело в том, что частный инвестор предполагал сделать новое мостовое сооружение платным — иначе вложения не окупались. А городской заказчик настаивал на общедоступности. Консенсуса достичь не удалось.