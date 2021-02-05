В Тульской области снова объявили метеопредупреждение: среднесуточная температура понизится на 5-7 градусов Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 февраля 2021 года по территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 - 7°С.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".