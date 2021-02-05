В Туле установят памятник оружейнику Фёдору Токареву

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения тульского конструктора стрелкового оружия Фёдора Васильевича Токарева. В ознаменование этой даты и в честь легендарного тульского имени принято решение установить памятник.

Предполагается, что памятник Фёдору Токареву установят в Туле уже в 2021 году.

Напомним, что в 1921-1941 гг. Фёдор Васильевич работал на Тульском оружейном заводе конструктором-оружейником, начальником опытной оружейной мастерской.

Умер оружейник 7 июня 1968 г. в Москве в возрасте 96 лет. Был похоронен на Всехсвятском кладбище Тулы.