На этих выходных в Музее Куликовской битвы пройдут лекции об истории Мамая Фото: материалы пресс-служб

В первое и последнее воскресенье февраля посетителей Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом ждет встреча с еще одним участником сражения — Мамаем.

Гости узнают, кем был этот человек на самом деле, почему его называли «делателем королей» и почему поражение в Куликовской битве перечеркнуло все его прежние достижения?

Лекцию проведет экскурсовод Евгения Ильичева. В своем выступлении лектор опирается на летописи, «Подлинный родослов Глинских князей», историю Золотой Орды и Казахстана «Чингиз-наме», сочинение историка XVI века Утемиш Хаджи.

Лекции «Мамай: история восточного героя» в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом состоятся 7 и 28 февраля. Начало в 14:00. На мероприятие допускаются дети старше 12 лет.