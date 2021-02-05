В Тульской области поймали «металлиста», разбиравшего железнодорожные пути Фото: соцсети

Житель Алексина попытался демонтировать с помощью разводного ключа и кувалды неэксплуатируемую, но состоящую на балансе железнодорожной организации ветку. Делал он это на перегоне между станциями Горбачево и Арсеньево совершенно открыто, потому и был замечен сотрудниками транспортной полиции.

Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель Алексина, который предполагал, по его признанию, сдать похищенные детали общим весом около 200 кг в пункт приема металлолома.

В отношении алексинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.