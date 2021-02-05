В Щекинском районе автомобилист «собрал» сразу два ДТП, выполняя обгон Фото: материалы пресс-служб

4 февраля в 17:30 на 8-ом километре автодороги «Захаровка-Советск» Щекинского района Тульской области мужчина, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», выполнял обгон. По предварительной информации, машину занесло, из-за чего она сначала столкнулась с «Nissan Х-Тrail», а потом и с «Nissan Х-Тrail 2».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Daewoo» и его несовершеннолетний пассажир — четырехлетний мальчик. Они получили различные травмы и были госпитализированы.

На момент ДТП мальчик находился в специальном детском автомобильном кресле, благодаря чему травмы получил незначительные.