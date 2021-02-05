На Болдина в Туле водитель сбил несовершеннолетнюю девочку: ее увезли на скорой Фото: материалы пресс-служб

4 февраля в 8:44 на улице Болдина в Туле молодой человек, управляя автомобилем «Kia Rio», сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП девушка получила различные травмы и была госпитализирована.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.