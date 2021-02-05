По факту гибели трех человек в Новомосковске возбудили уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

5 февраля 2021 года в Следственный отдел по городу Новомосковск следственного управления СК России по Тульской области поступило сообщение о пожаре в одном из домов по улице Кукунина в Новомосковске.

После тушения пожара в доме обнаружили тела трех человек: вух женщин и мужчины с признаками отравления угарным газом.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».