Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 февраля 2021: за сутки умерло 10 человек Фото: Архив "КП"

У 166 человек тесты выявили COVID-19 в Тульской области за сутки. Такие данные сообщает оперативный штаб региона. Так, на 5 февраля общее число заболевших коронавирусом составляет 29 765 человек. Это жители разных городов и районов области.

Выздоровело же от болезни за сутки 189 человек и 27 104 пациента в общей сложности. У них тесты показали отрицательный результат. Число выздоровевших за сутки сегодня значительно превышает число заболевших.

Также, по данным статистики, 10 пациентов с различными осложнениями и хроническими заболеваниями скончались. Они были жителями Тулы и области. Общее число умерших с COVID-19 составляет 1 057 человек.