В Тулу снова пришло резкое похолодание: чем это обернется для горожан Фото: Алексей ФОКИН

Температурные качели продолжают удивлять туляков. Еще недавно буквально на один день в столице региона потеплело до 0, на улицах снова образовались «реки».

Однако погоду резко качнет в другую сторону уже сегодня, 5 февраля. Температура с ночного «нуля» уже днем опустится до 10. Дальше в Туле будет холодать еще сильнее.

Уже к понедельнику столбик термометра покажет отметку -22. Такие резкие перепады температур чреваты гололедом на улицах, так что рекомендуем быть аккуратными в пути.

Кроме того, в ближайшее время ожидаются сильные снегопады и порывы ветра. Некоторые жалуются на сонливость, утомляемость и головные боли в период «температурных качелей», однако научного подтверждения прямой связи температурных скачков и человеческого самочувствия пока нет.