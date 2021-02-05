В Тульском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «12 стульев» Фото: материалы пресс-служб

В Тульском театре юного зрителя поставили спектакль «12 стульев» по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Премьера состоялась 4 февраля.

Это первая в истории Тульского театра юного зрителя постановка для взрослой аудитории. На глазах зрителей ожили герои романа, искрометный юмор которого покорил сердаца миллионов читателей.

Стоит отметить, что за последние три года поставлены спектакли по произведениям классиков и русским народным сказкам и в других детских театрах и театрах малых городов.