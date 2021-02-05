Начальники одной из организаций в Тульской области уклонились от уплаты почти 26 миллионов рублей налогов Фото: Архив "КП"

В Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей фирмы. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов.

В ходе расследования было установлено, что генеральный и коммерческий директора одной из организаций, осуществляющей деятельность по оптовой торговле строительными материалами, давали указания о включении в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Таким путем они не заплатили налогов на общую сумму 25,7 млн рублей.

Чтобы возместить причиненный ущерб, на их имущество наложили наложили арест 38,3 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.