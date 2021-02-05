В жилом доме поселка Басово-Прудное в Туле случился пожар Фото: материалы пресс-служб

5 февраля в 1:23 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Тула, поселок Басово-Прудное, улица Сиреневая.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Сразу по прибытии началось тушение огня, его удалось ликвидировать чуть больше, чем за 20 минут.

С применением спасательных устройств удалось спасти одного человека. В результате происшествия выгорела парная, закоптился цокольный этаж по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.