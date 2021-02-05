Тульский музей завоевал Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Фото: материалы пресс-служб

В Саранске прошла церемония награждения победителей Всероссийской туристской премии «Маршрут года»-2020. Музей-заповедник «Куликово поле» защищал в этот раз три проекта, вышедшие в финал.

Специальный приз «За популяризацию исторического наследия» завоевал маршрут выходного дня на Куликово поле «Отдых с историей». Следом отмечен призовым дипломом цикл образовательных видеоуроков от туляков по валянию шерсти Екатерины Зерновой. И наконец – абсолютная победа в номинации «Лучший туристический путеводитель» у книги о достопримечательностях и туристских маршрутах по Тульской и Липецкой областям через Куликово поле и сквозь призму событий Куликовской битвы.

Путеводитель представляет собой серию увлекательных исторических очерков известного писателя-историка Олега Хафизова, снабженных подробными и понятными схемами. В навигации собрана необходимая автотуристу информация для ориентирования на местности, комфортного отдыха и поиска интересных впечатлений.

В настоящее время разрабатывается новый путеводитель, который расскажет о противостоянии Руси и Золотой Орды на Куликовом поле и на реке Угре.