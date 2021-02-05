Три человека погибли на пожаре в Новомосковске на улице Кукунина

Фото: группа в социальной сети "Тула Жесть"

В Новомосковске на улице Кукунина в ночь на 5 февраля случился пожар, сообщение о нем поступило в 1:25. Три пожарный расчета и автолестница незамедлительно выехали на место происшествия. Открытое горение тушили 12 минут.

Пожар унес жизни трех человек: двух женщины и мужчины, возраст которого уточняется. Кроме того, пострадала еще одна 39-летняя жительница дома.

В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.