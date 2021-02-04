Скандал на чемпионате Тульской области по футболу: игрок ударил арбитра в лицо Фото: Игорь КОПЫТОВ

Конфликт произошел на минувших выходных во время встречи третьего тура регионального зимнего первенства. Косогорский «Металлург» принимал на своем поле «Авангард» из Донского. Шел второй тайм, гости вели 2:0, когда арбитр показал одному из «авангардистов» Анзору Силагадзе вторую по счету желтую карточку. Тот возмутился и ударил судью в лицо.

Игра была остановлена на 75-й минуте. «Авангарду» засчитано техническое поражение — 0:3, а сам Силагадзе дисквалифицирован на год - до 1 февраля 2022 года.