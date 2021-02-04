В Тульских колониях запретили свидания с заключенными Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на территории исправительных колоний ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4 приостановлены предоставления длительных и краткосрочных свиданий и приемы передач. Можно «навещать» заключенных только лицам, осуществляющим юридическую помощь и участвующим в судебно-следственных действиях. Передавать можно только лекарства и предметы медицинского назначения.

Свидания с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, проводятся в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).

Сотрудники УФСИН России по тульской области просят граждан с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно.