В Тульской области злоумышленники попытались украсть припаркованный автомобиль Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном округе около одного из домов была припаркована «Дэу Нексия» 2005 года выпуска, она была неисправна. На автомобиль «положили глаз» двое злоумышленников.

Они решили оттащить машину от места парковки, чтобы дальше распорядиться ей на свое усмотрение.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили злоумышленников: 30-летний неработающий мужчина и его 27-летний неработающий подельник задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».