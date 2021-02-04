В Туле запустили новую водопроводную насосную станцию на Рязанской улице Фото: материалы пресс-служб

4 февраля состоялся запуск новой водопроводной насосной станции на Рязанской улице в Туле. Оборудование на ней позволяет подавать в южную часть города воду с Медвенского водозабора. Мощность новой станции — 12 тысяч м³ в сутки.

Пуск новой станции должен существенно повысить надежность и качество водоснабжения: будет ликвидирован дефицит воды, который ощущали жители южной части Тулы. Это отметил министр ЖКХ Тульской области.

Наряду с этим, пуск нового объекта обеспечит дальнейшее развитие новых микрорайонов.

Общая стоимость новой станции составила порядка 60 миллионов рублей.