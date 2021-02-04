В Тульской области объявлено метеопредупреждение: ожидается сильный снег, ветер и гололед Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 4 февраля, ночью и утром 5 февраля 2021 года по территории Тульской области местами ожидается сильный снег, усиление ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Рекомендации при гололедице:

Прежде чем выехать на личном автомобиле - необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам не рекомендуется надевать обувь на высоком каблуке. Выбирайте верхнюю одежду, которая не сковывает движения, желательно без глубокого капюшона и высокого воротника. Обувайте ботинки на мягкой рифленой подошве.