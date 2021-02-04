Пьяный житель Тульской области насмерть забил собутыльника молотком Фото: Алексей ФОКИН

В ходе расследования установлено, что в ночь на 11 декабря 2020 года житель поселка Бураково Ясногорского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и ударил его молотком по голове.

От полученных повреждений 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемому вменяют в вину убийство.

Дело направлено в Ясногорский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.