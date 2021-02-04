Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пьяный житель Тульской области насмерть забил собутыльника молотком

Потерпевший скончался на месте происшествия
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Пьяный житель Тульской области насмерть забил собутыльника молотком

Пьяный житель Тульской области насмерть забил собутыльника молотком

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе расследования установлено, что в ночь на 11 декабря 2020 года житель поселка Бураково Ясногорского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и ударил его молотком по голове.

От полученных повреждений 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемому вменяют в вину убийство.

Дело направлено в Ясногорский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

ЧП