Тульская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на улице Тульского рабочего полка: водитель скрылся с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

2 февраля в 8:15 на улице Тульского рабочего полка в Туле неустановленный водитель сбил несовершеннолетнюю девочку. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. ЧП произошло напротив дома номер 72 улицы Тульского рабочего полка.

В результате ДТП девочка получила различные травмы. Ее отпустили после оказания медицинской помощи.

Водитель с места ДТП скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: +7-4872-32-95-07 или +7-4872-32-95-54,

Телефон группа по розыску ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: +7-4872-36-12-01.

Адреса официальных страниц тульской Госавтоинспекции в социальных сетях:

https://vk.com/gibdd_tula ; https://instagram.com/gibdd_71