Тульская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на улице Тульского рабочего полка: водитель скрылся с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
2 февраля в 8:15 на улице Тульского рабочего полка в Туле неустановленный водитель сбил несовершеннолетнюю девочку. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. ЧП произошло напротив дома номер 72 улицы Тульского рабочего полка.
В результате ДТП девочка получила различные травмы. Ее отпустили после оказания медицинской помощи.
Водитель с места ДТП скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: +7-4872-32-95-07 или +7-4872-32-95-54,
Телефон группа по розыску ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: +7-4872-36-12-01.
Адреса официальных страниц тульской Госавтоинспекции в социальных сетях: