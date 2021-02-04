В Тульской области будут судить мошенника, укравшего у пенсионеров почти полмиллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый житель Санкт-Петербурга путем случайного набора цифр с мая по август 2020 года дозвонился до шестерых пенсионеров из Тульской области.

Представившись сотрудником правоохранительного органа и сообщив пенсионерам о том, что их родственники попали в сложную жизненную ситуацию, злоумышленник просил через курьеров передать деньги. В общей сумме таким путем он получил от шести пенсионеров 490 тысяч рублей. Ими он распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.