На Кутузова в Туле водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП Фото: материалы пресс-служб

3 февраля на улице Кутузова в Туле мужчина, управляя автомобилем «Chevrolet Lacetti», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Lada Хray».

В результате аварии пострадали два человека. Водителя автомобиля «Chevrolet» госпитализировали с травмами, а пассажира автомобиля «Lada», девушку 28 лет, после оказания медицинской помощи отпустили.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!