95-летняя пенсионерка погибла на пожаре в Плавске Фото: материалы пресс-служб

В 6:35 4 февраля загорелась квартира в Плавске на улице Октябрьская. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Открытое горение ликвидировали за несколько минут, однако пострадавших избежать не удалось. Пожар унес жизнь 95-летней женщины.

Помимо этого, еще 12 человек были эвакуированы. В результате происшествия в кухне сгорел шкаф. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.