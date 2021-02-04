Тульский «Арсенал» уверенно разгромил болгарскую «Монтану» на зимнем сборе в Турции Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 3 февраля, футболисты «Арсенала» провели контрольный матч с болгарами из «Монтаны», которые в текущем национальном чемпионате плетутся в «хвосте» турнирной таблицы.

Туляки с самого начала встречи завладели игровым преимуществом. На 7-й минуте игроки «Монтаны» забили автогол, следом, на 23-й отличился с 20 метров Сергей Ткачев. Окончательный разгром нанесли Кирилл Панченко на 27-й и Гиа Григалава десятью минутами позднее. Отыграться соперникам красно-желтых так и не удалось.

В стартовом составе на поле за «Арсенал» вышли Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Гиа Григалава, Артем Сокол. Горан Чаушич, Владислав Пантелеев, Игорь Коновалов, Сергей Ткачёв, Эванс Кангва, Кирилл Панченко.

В завершение сборов, в субботу наша комана сыграет сразу два матча — с томской «Томью» и «Вележем» из Боснии.