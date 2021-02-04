Тульских адвокатов-мошенников будут судить за взятку в размере 1 миллион рублей Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, в сентябре 2019 года адвокаты совместно с местным жителем потребовали от родственника подозреваемого в уголовном преступлении 1 миллион рублей за то, чтобы ему назначили домашний арест вместо заключения под стражу в качестве меры пресечения.

Деньги они получили, а вот распорядились ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Их будут судить за мошенничество, совершенное в крупном размере.