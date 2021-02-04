Ухудшение погодных условий в Тульской области приведет к гололедице и осложнению дорожно-транспортной обстановки Фото: материалы пресс-служб

Тульская Госавтоинспекция предупреждает, что в ближайшие сутки на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега, гололедица, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Уважаемые водители, помните, что при выпадении осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Не стоит ездить в такую погоду на летней резине, об этом особенно настоятельно просит Госавтоинспекция.

При возникновении экстренных и чрезвычайных ситуаций на дороге вы можете позвонить по следующим номерам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54

Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38 Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13