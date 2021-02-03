В Туле вынесли приговор похитителю металлических труб Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 32-летний мужчина, ранее осужденный за разбой, совершенный группой лиц, вместе со своим знакомым, в августе 2020 года, находясь около дома 108-б по улице Кутузова в Туле, тайно похитил 5 металлических труб, принадлежащих АО «Тулатеплосеть». Тенм самым злоумышленники нанесли коммунальщикам имущественный ущерб на сумму более 19 тысяч рублей.

Пролетарским районным судом вынесен приговор признанному виновным по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Причиненный АО «Тулатеплосеть» ущерб возмещен добровольно в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.