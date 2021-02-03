Без электричества 4 февраля останутся Красноармейский проспект и еще ряд улиц Тулы Фото: Алексей ФОКИН

По ряду адресов Тулы в четверг, 4 февраля, планируется временное отключение электроэнергии из-за ремонтных работ. Они начнутся с 9:00 и завершатся к 16:00.

Вот полный список отключений:

10-й пр-зд, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 23-й пр-зд, 3-24; 25-й пр-зд, 10, 12; 31-й пр-зд, 2-32 (чётн.); 12-й пр-зд, 61;

Красноармейский пр-т, 16, 20, 22; ул. Сойфера, 13;

п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 69, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.); СНТ "Деревообработчик";

п. Михалково: ул. Тверская, 8; ул. Михалковская, 64, 68; 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8; 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 7, 8, 9; 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; 12 шт. ж.д. Западнее д. Михалково;

пер. Репина, 45, 47, 50, 57, 58, 60, 46, 48, 50, 52, 54; пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-43 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Газовая, 54-64 (чётн.), 61-67 (нечётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 7-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1;

Мясново: ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 6, 12; Южный пр-зд, 5-21 (нечётн.); ул. 2-я Прокатная, 27;

Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17-а, 19, 21; ул. 2-я Прокатная, 1-25; ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14;

ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а; ул. П. Алексеева, 7; ул. Оборонная, 96, 98, 100; пер. М. Смирнова, 1-21;

п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Калинина, 2-12 (чётн.), 12-а, 3-13 (нечётн.), 9/1, 9/2, 13/1, 13/2, 9-а; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)