В Тульской области суд обязал администрацию организовать уличное освещение Фото: Игорь КОПЫТОВ

Киреевская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения администрацией муниципального образования города Липки законодательства о безопасности дорожного движения, выявила, что последняя не организовала освещение по улице Железнодорожной.

Главе администрации было вынесено представление, а суд обязал орган местного самоуправления организовать уличное освещение по указанному адресу.

Исполнение судебного решения сейчас находится на контроле прокуратуры.