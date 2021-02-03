Тульский «Арсенал» не выкупит Джорджевича по окончанию нынешнего сезона Фото: соцсети

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за красно-желтых вернется в московский клуб по окончанию контракта.

По имеющейся информации, «Арсенал» не планирует выкупать черногорца. И тому есть элементарное объяснение, которое несколько дней назад озвучил спортивный директор клуба Андрей Рудаков: у команды в последние несколько лет ни в одно трансферное окно не было бюджета на приобретение футболистов - покупать футболистов возможности просто нет, поэтому берут в состав либо свободных агентов, либо в аренду.

Кстати, в этом сезоне 26-летний нападающий провел 7 матчей в РПЛ и забил один гол. Ранее Джорджевич уже два сезона играл за «оружейников2 и забил 14 мячей. Права на футболиста тогда принадлежали «Зениту».