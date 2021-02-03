Анри Хагуш из игроков переходит в тренеры тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Соответствующее предложение перейти в тренерский штаб игроку сделал президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

Хагуш в команде уже почти 7 лет. На его счету более 100 официальных матчей в составе «Арсенала», в половине из них он выводил команду с капитанской повязкой. В 2016 году в составе сборной Абхазии Анри стал победителем чемпионата мира среди непризнанных государств.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча в составе «Арсенала» в регулярном чемпионате Премьер-лиги, так и не отметившись голами.